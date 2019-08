Nello zoo romano ci mancavano i lupi

La già ricca fauna selvatica della Capitale si è arricchita, in quest’ultimo periodo, di un nuovo, importante protagonista: il lupo. Sembra strano anche solo dirlo, ma ultimamente gli avvistamenti del nobile predatore nei dintorni di Roma sono aumentati come mai successo prima, soprattutto nelle aree più verdi e protette della città. Dimenticatevi dunque l’antica e un po’ fiabesca immagine del lupo che si aggira silenzioso tra boschi remoti e montagne innevate, perché per incontrarlo potrebbe essere sufficiente trovarsi appena fuori dal Grande Raccordo Anulare. Parco di Appia Antica, Maccarese, Riserva di Decima Malafede, Castelli Romani: questi sono solo alcuni dei luoghi in cui il predatore è stato avvistato negli ultimi mesi, tra l’incredulità e lo spavento di coloro che vi si sono imbattuti. E c’è già chi parla di «emergenza lupi», come il Presidente di Confagricoltura Roma, Vincenzino Rota, che ieri, dopo l’ennesima segnalazione pervenutagli dagli agricoltori associati all’ente, ha deciso di lanciare l’allarme...

