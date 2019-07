Avevano bevuto alcolici i due studenti americani fermati per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega. Inoltre, Elder Finnegan Lee, il giovane che avrebbe accoltellato il militare dell'Arma, fa uso di psicofarmaci: in particolare, gli è stato trovato dello Xanax. E' quanto si apprende da fonti inquirenti che seguono la vicenda. In concorso con Elder è stato arrestato, per le stesse ipotesi di reato, anche Christian Gabriel Natale Hjort.

I due ventenni sono stati compagni di liceo e si sono diplomati l'anno scorso alla Tamalpais High School, nella Mill Valley, nella baia di San Francisco, una delle migliori cento scuole superiori della California, con circa 1500 studenti iscritti. I due ragazzi, scorrendo i nomi della classe 2018, sono tra i pochi a non aver ricevuto gli "onori", di vario tipo, che vengono assegnati in base alla media finale dei voti. Natale-Hjorth faceva parte dei reporter che lavoravano al giornale della scuola, The Tam News, che ha anche un sito online di informazione.

"Ho sentito i familiari di Elder questo pomeriggio al telefono, sono sconvolti per quanto accaduto. Sono brave persone", ha detto all'Agi l'avvocato Francesco Codini, legale di Elder Finnegan Lee.