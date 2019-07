Ex Rts di Trastevere, dopo crollo fuga di gas: scatta la maxi evacuazione

Ex Rts di Trastevere: dopo le ruspe e il buco, fuga di gas e centinaia di dipendenti evacuati a via Ippolito Nievo. Non c’è pace nel palazzo sventrato la scorsa settimana, nel cuore di Trastevere che ospita gli uffici Invalsi, Ucb del Miur, (che è un ufficio centrale del Mef), e Anvur. Sgomberati in via precauzionale anche gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, tra via Francesco Benaglia e via Ippolito Nievo.

Inascoltato il grido d’aiuto dei dipendenti. “Il 5 Luglio abbiamo fatto una diffida alle amministrazioni, al prefetto e alla sindaca chiedendo a seguito dei crolli e dei tremori e delle polveri di interdire il palazzo ai lavoratori per motivi di salute e sicurezza per tutta la durata dei lavori – dice Francesca Valentini, FP Cgil Roma e Lazio – ma nessuno ci ha ascoltati”. L’altra settimana i demolitori hanno squarciato un muro della stanza del direttore generale e stamattina l’allarme è risuonato di nuovo ma per una perdita di gas, forse causata proprio dai lavori di ripristino. Il tam-tam si è sparso in un momento. “Hanno fatto uscire tutti i dipendenti per una fuga di gas e non possono neanche andare a recuperare le auto nel parcheggio” hanno detto le mamme della vicina scuola Cesana, dove genitori e bambini erano entrati in classe con le mascherine sul viso, durante la prima protesta per i lavori di demolizione che avevano causato polvere e rumori e l’interdizione della ricreazione all’aperto.