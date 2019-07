Confermati i 30 anni a Foffo. La famiglia Varani: non bastano

Confermata in Cassazione la condanna di Manuel Foffo a 30 anni di reclusione per l'omicidio di Luca Varani. L'imputato, l'unico rimasto dopo il suicidio in cella di Marco Prato, è stato condannato dai giudici della Suprema Corte anche al pagamento delle spese processuali, 7.200 euro per i genitori di Luca Varani e 6mila per Marta Gaia Sebastiani, allora fidanzata della vittima.

"Ce l'aspettavamo. E il minimo per chi ha ammazzato mio figlio - ha detto Giuseppe Varani, padre di Luca, dopo la sentenza pronunciata dai giudici della Cassazione -. Siamo noi quelli più condannati, senza sconti. Non cambia nulla ma mi auguro che il responsabile della morte di Luca e del nostro dolore eterno resti a scontare la sua pena in carcere. Non mi fermo, io voglio l'ergastolo per Manuel Foffo, ha ucciso per gusto".