Blackout a via di Ripetta dopo la festa. Roma al buio in mezzo ai rifiuti

"Ma vedi tu se uno viene a Roma per camminare con le torce...". E ancora: "Piano, a passo d'uomo...che se qui ci facciamo male non funziona più nemmeno l'ospedale...". Blackout in via di Ripetta. Mezza strada al buio. Così incedere per i tanti partecipanti al ritorno dalla Girandola sotto il cielo della Capitale, fantastica nonostante tutto, diventa un incubo. In fila indiana illuminati solo dalle torce accese dei telefonini. Pericolo da bollino rosso tra sacchi di rifiuti accatastati, avanzi di cibo, sampietrini divelti. Al buio anche davanti l'Ara Pacis, illuminati solo dai bagliori della teca. E monta l'ira di cittadini e stranieri: "Città abbandonata, sindaca Raggi dove sei?".