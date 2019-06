Rocca di Papa, i due avvisi che fanno commuovere i dipendenti comunali

“Ecco, la causa e l’effetto”. Trattiene a fatica le lacrime il signor Carlo, ex dipendente comunale in pensione. In Corso della Costituente, a pochi metri dal palazzo del Comune deflagrato, un unico spazio dedicato alle affissioni racchiude la drammaticità di ciò che è accaduto a Rocca di Papa. Il cartello pubblicitario della “causa”, dei lavori di messa in sicurezza, fiancheggia la notizia dell’atroce “effetto”: il manifesto funebre del sindaco-eroe, Emanuele Crestini, deceduto venerdì scorso a causa delle ferite riportate il 10 giugno, quando una fuga di gas ha provocato l’esplosione costata la vita al delegato del sindaco, Vincenzo Eleuteri, e al primo cittadino.

“Io ero responsabile della biblioteca comunale, proprio dove adesso si appoggiano i dipendenti comunali. Se non la spostavamo poco tempo fa avevamo perso ogni cosa. Ci avevano levato anche l’anima” , dice il signor Carlo prima di scusarsi e allontanarsi asciugandosi le lacrime. Alle 16.30 di oggi a Rocca di Papa saranno celebrati i funerali del sindaco dopo la camera ardente allestita nella chiesa di Santa Maria Assunta.