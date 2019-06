Discarica abusiva in fiamme, plastiche bruciate e fumo tossico in via Teano

Plastiche bruciate, fiamme alte, fumo e aria irrespirabile. Maxi rogo di un deposito fatiscente di immondizia in una vasta area di. Un vecchio edificio di via Teano a Roma, 8 ore di intenso lavoro da mezzanotte a stamattina per i vigili del fuoco. L’inferno é scoppiato stanotte intorno alle ore 00.20 circa. Squadre del Comando di Roma sono intervenute nel Comune di Roma in Via Teano, per l’incendio di immondizia (con materiali plastici di diversa natura), all'interno di una vecchia e fatiscente struttura muraria (circa 200 metri quadrati ), posta su di un terreno privato.

Sul posto una Squadra dei vigili del fuoco con l’autobotte, il carro autoprotettori, personale del God (Gruppo Operativo Speciale ) Movimento Terra e il Capo Turno Provinciale. Il personale VVF intervenuto ha provveduto allo spegnimento delle fiamme e allo smassamento del materiale coinvolto dell'incendio. Non ci sono feriti o intossicati. L'intervento è terminato verso le 8 di stamattina.