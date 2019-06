Caos rifiuti, cassonetti in fiamme anche a Villa Bonelli

Rogo in serata a Villa Bonelli. I vigili del fuoco sono intervenuti per alcuni cassonetti in fiamme in via Gaetano Fuggetta. Un episodio che segue di poche ore quello di circonvallazione Ostiense, nel tratto in direzione del ponte Settimia Spizzichino. Nel pomeriggio i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere le fiamme su cinque cassonetti. Il tutto mentre in città le alte temperature rendono ancora più complicata per i cittadini l'emergenza rifiuti.