"Nessuno è solo" 1.500 alunni della Nino Rota sfilano a Villa Bonelli

"Nessuno è solo", "Andiamo a scuola insieme". 1.500 alunni, docenti e genitori del plesso Nino Rota manifestano nel quartiere di Villa Bonelli, contro il bullismo dopo il pestaggio di un ragazzino egiziano. Stamattina il quartiere residenziale romano tra via Portuense e Magliana è stato invaso da un corteo lunghissimo di bambini che sembrava non finire più. Tre le scuole in piazza, Ribotti, Sciascia e Nino Rota, che hanno manifestato prima davanti al nuovo supermercato Doc per la libertà di di tutti, adulti e bambini, di muoversi in sicurezza per le strade del quartiere. Traffico bloccato a via Benucci percorsa dalla festosa fila, che ha salutato Jamal, storico cartolaio di origine palestine emozionato e con le lacrime agli occhi. La manifestazione è terminata l'ingresso nel parco di Villa Bonelli, accanto alla sede dell' XI Municipio. Tutto è proceduto senza intoppi, "Abbiamo avuto l'autorizzazione della questura" dice Arianna Felicetti, presidente del Comitato unico dei genitori dell'Ic Nino Rota.