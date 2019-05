A Casal Bruciato spunta la scritta choc

A Casal Bruciato scritte sul muro contro i bambini. Una scritta è comparsa stamattina su un muro in via Diego Angeli, dove oggi pomeriggio Zingaretti inaugura una sede del Pd. Sul muro la frase "Montanini e Antonini attenti ai bambini" e sotto" I rom". E il quartiere si interroga se sia minaccia o fake. "Questa - dice Fabrizio Montanini, portavoce del Comitato d'azione IV Municipio che ha dato la notizia - è la foto ricevuta questa mattina da Casal Bruciato, in via Diego Angeli poco prima di via Tiburtina - Mi auguro vivamente che sia una trovata politica di qualcuno che vuole soffiare sul fuoco e non che questa infamante scritta sia stata fatta veramente dai suoi firmatari".

"In entrambi i casi - continua -, faccio ancora presente che le nostre recenti battaglie nel quartiere non sono state mai direttamente contro le famiglie assegnatarie dell'alloggio popolare ma hanno lo scopo di condannare queste politiche abitative a discapito degli Italiani dimenticati e scavalcati".

"Io non mi lascio mai intimidire da nessuno e i miei figli hanno, fino a quando servirà, una combattiva persona al proprio fianco che, se dovesse servire, è pronta a dare la vita per la loro difesa

Li avete nominati questa volta, avete sbagliato, non fatelo più" conclude Montanini portando "solidarietà all'amico Mauro Antonini per questa provocazione ignobile e vile".