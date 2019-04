Lazio, concorso fantasma sulla Sanità

La gara è in corso ormai da quattro mesi, visto che il primo via è stato dato il 3 gennaio scorso sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. Ma il percorso è oscuro e accidentato, e l'arrivo tutt'altro che certo. Tanto più che non si tratta di sport, ma delle procedure concorsuali per il conferimento degli incarichi da direttore generale di sei Aziende del servizio sanitario regionale del Lazio. Tema delicatissimo, che sta sconvolgendo in altra regione - l’Umbria - il Pd e i suoi rappresentanti alla guida della amministrazione. Nel Lazio siamo sicuramente lontani - per quel che è noto - dal caso che sta emergendo dalla coraggiosa inchiesta della procura di Perugia, ma da qualche settimana fioccano segnalazioni ed esposti all’Anac, chiedendo un intervento della autorità anticorruzione per fare luce su una procedura che ha sollevato parecchi dubbi. Bandita la procedura, sono seguiti infatti solo due atti ufficiali...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI