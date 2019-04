Gaffe della Raggi, parcheggia l'auto in divieto di sosta per due ore

Dopo il caso della Panda di Marino è destino che l'auto non porti bene ai sindaci di Roma. L'ultimo episodio e la gaffe in cui è incorsa Virginia Raggi che l'altro giorno ha partecipato a un incontro alla scuola Steineriana "Il Giardino dei Cedri" in via delle Benedettine 10, al Trionfale. Ebbene, l'auto di servizio che ha portato Virginia è rimasta per un paio d'oro, dopo le due del pomeriggio, in sosta proprio sotto a un cartello di fine del divieto e davanti un passaggio pedonale.

A documentare il tutto le immagini diffuse dalla trasmissione Non è la radio che, a chi fa notare che il cartello vicino al quale sosta l'auto della Raggio indica la fine del divieto, precisa: "La macchina del Sindaco è esattamente sotto al cartello, non dopo. La macchina era spenta e in sosta da due ore, senza alcun autista al suo interno, durante la visita del Sindaco nella scuola. Oltre al cartello, c’è anche un passo carrabile con tanto di indicazione di divieto di sosta e zona rimozione. La macchina del Sindaco, ostruisce il passaggio pedonale sul marciapiede, impedendo oltretutto il passaggio di eventuali carrozzine o passeggini". Naturalmente, in quelle due ore, nessuna multa è stata elevata all'auto del sindaco.