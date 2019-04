Ubriaca in auto travolge e uccide una romana di 26 anni

Una ragazza di 26 anni, Alina Marchetta, originaria di Roma ma da poco residente a Forlì, è morta questa mattina attorno alle 10 investita da un’auto condotta da una sua coetanea. La vittima stava passeggiando su un marciapiede nei pressi della circonvallazione del capoluogo romagnolo quando è stata travolta mentre era di spalle da un palo dell’illuminazione pubblica divelto da un’utilitaria bianca che l’ha poi centrata in pieno.

Secondo quanto emerso, la guidatrice, originaria di Castrocaro Terme, nel Forlivese, aveva un tasso alcolemico nel sangue di 1,78 grammi per litro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Per la vittima i soccorsi sono stati inutili. L’investitrice è stata ricoverata all’ospedale cittadino con lesioni di media gravità. Per lei si prospetta l’accusa di omicidio stradale.