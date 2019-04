"Amici quanto basta", il libro degli youtubers ai fornelli

Domenica 7 aprile alle ore 17, i protagonisti del canale tematico Cucina da Uomini tra cui Francesco Catitti (in arte Katoo) e Valerio Di Bitetto saranno presso Eataly Roma (Piazzale 12 Ottobre) per presentare "Amici quanto basta" (DeAgostini), il primo racconto corale tratto da Cucina da Uomini, il canale tematico dedicato alla scoperta della cucina e del gusto con un approccio «easy» e divertente. Insieme a loro, sarà inoltre presente come host d’eccezione il duo romano Le Coliche.

Il libro "Amici quanto basta", in libreria dal 19 marzo, è una storia corale che, mescolando sapientemente racconto e ricette, segue le peripezie culinarie e sentimentali di 6 amici millenial, che si ritrovano ogni settimana per cenare insieme. Sono sei tipi decisamente diversi per stile di vita, filosofia in cucina e status sentimentale, ma l’amicizia e lo spirito di fratellanza vanno oltre tutto questo. Ciascuno ospita a turno la serata, occupandosi del menu e di tutto il resto, e gli altri si presentano con un “più̀ uno” a loro scelta.

Cucina da Uomini, ideato e prodotto da Show Reel Media Group, è un canale YouTube tematico dedicato alla scoperta della cucina «easy» e divertente. Il canale racchiude un palinsesto di format capaci di raccontare tutto quello che realmente succede nelle cucine dei millennial: degli studenti universitari, di chi è andato a vivere da solo per la prima volta, di chi segue i trend del cibo e di chi segue la pigrizia. Così nasce un racconto fatto da uomini – ma non solo per uomini – che unisce la comicità̀ dei creator all’utilità di ricette semplici e facilmente replicabili.

Le prossime date a oggi confermate del booktour sono: Martedì 30 aprile (Ore 18.00) – VERONA, Piazze dei Sapori 2019 (c/o Feltrinelli Verona, Via Quattro Spade, 2), con Claudio Perinelli e Katoo | Host d’eccezione Chiara Galiazzo.