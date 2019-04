Riapre l'antico ingresso della Camera di Commercio

Riapre dopo trent’anni l’antico ingresso della Camera di Commercio su via de’ Burro’. L'intervento di restauro è durato sei mesi ed è stato finanziato da Camera di Commercio. “Con la riapertura dell'antico ingresso aggiungiamo un ulteriore tassello all'opera di valorizzazione portata avanti dall'istituzione camerale nei confronti di quello che costituisce uno dei monumenti simbolo della Capitale - ha detto il presidente Lorenzo Tagliavanti - un impegno che la Cciaa di Roma porta avanti con decisione, nella consapevolezza dello stretto legame esistente tra arte, cultura ed economia. La cultura e' un elemento vitale per il benessere degli individui e della comunità sociale ed economica nel suo insieme, anche e soprattutto in una fase di difficoltà economica come quella attuale".

Tagliavanti ha ricordato quindi che a supporto di realtà culturali la Camera di commercio ha stanziato 2,3 milioni di euro nel 2018 e 2,8 nel 2019. "Questo spazio - ha aggiunto - sarà a disposizione della città. Ospiterà mostre e iniziative culturali". La prima di queste si compone di 17 dipinti di esponenti della Scuola Romana, tra cui Mario Mafai, Corrado Cagli, Giuseppe Capogrossi, Alberto Ziveri.