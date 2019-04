Crolla il soffitto della classe. Evacuata scuola materna a Monteverde

Crolla il soffitto di un’aula nella scuola materna Girolami dell’IC Margherita Hack in via Casimiro Manassei, a Monteverde. Attimi di paura, ma nessun ferito. Quando è stato avvertito il forte boato, bambini e insegnanti erano fortunatamente tutti a mensa. A quanto si è appreso, nel momento del cedimento, c’erano operai impegnati in alcuni lavori sul tetto del plesso. Per precauzione, la struttura è stata evacuata. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato Monteverde. E il “caso” fa riaccendere le polemiche sul capitolo sicurezza delle scuole romane.