È già pensionato ma la Camera lo riassume

Altro che «quota 100» e fuga dal posto di lavoro. C'è anche chi, al contrario, vuole tornare nell'ufficio in cui ha passato molti anni. Sara la nostalgia dei colleghi, la difficoltà di dover cambiare le abitudini o la passione per il mestiere, chissà. Fatto sta che i funzionari di Montecitorio non avranno creduto ai loro occhi quando il signor Salvatore Lamanna, coordinatore del reparto «Riproduzioni e stampa», andato in pensione il 10 ottobre 2018, ha presentato la richiesta di riammissione in servizio.

Non esiste una specifica disposizione in materia nell'ordinamento interno e dunque sono state applicate le norme previste dall'articolo 132 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato, che prevedono che l'impiegato cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo può essere riammesso in servizio, subordinatamente «alla vacanza del posto nell'organico di provenienza». E visto che...

