"Mi scusi padre, sono Dio sceso in terra", pazzo interrompe la messa in diretta tv

Interrompe la messa in diretta tv e semina il panico nella basilica romana di Sant'Andrea delle Fratte. L'uomo in evidente stato di agitazione si è parato davanti al sacerdote strappandogli il microfono e urlando in diretta tv: "Mi scusi padre, mi presento, sono Dio sceso sulla Terra". L'italiano di mezza età è stato poi portato via su una volante della polizia.

Momento CHOC poco fa durante la messa su #Rete4, un uomo pazzo ha interrotto la messa, questo è quello che è successo. #SantaMessa pic.twitter.com/vu3h56pBG7 — Alberto Breani (@albertobreani) 10 marzo 2019