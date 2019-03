Carro con i migranti e scritte "no pago affitto": bufera sul carnevale di Formello

Stanno facendo il giro del web le foto del Carnevale di Formello. Tra i carri allegorici che hanno sfilato ieri, nella cittadina alle porte di Roma, c'era anche un gommone circondato da onde di plastica con sopra bambini truccati da migranti. Il carro era trainato da una jeep con bandiere dell'Italia e cartelli con le scritte "Vogliamo wifi" e "No pago affitto". Le foto hanno fatto il giro del web su Facebook e Twitter. Tantissimi i commenti di sdegno che chiedono all'amministrazione comunale e al sindaco di centrodestra Gian Filippo Santi di prendere le distanze "da un'immagine del genere". "So che il Comune non prenderà mai provvedimenti visto che sono i primi a ridere di queste nefandezze", è l'accusa di un utente su Facebook. E ancora "Hanno rovinato uno spettacolo veramente festoso peccato per il nostro momento storico veramente strideva accanto alle bellissime opere delle scuole". Su Twitter c'è chi invita gli utenti ad inviare quante più segnalazioni possibili sul sito del Comune. "Può servire? Boh, ma intanto facciamolo".