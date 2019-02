Attico in fiamme a via del Corso, esplosioni e strada chiusa

Incendio all'ultimo piano di un palazzo in via del Corso, nel cuore di Roma. Sul posto polizia e vigili del fuoco. Il rogo, dalle prime informazioni, sarebbe divampato al quinto piano di un edificio, all'interno del locale caldaie che si trova sul terrazzo. Chiusa via del Corso fino a via Montecitorio. Secondo quanto si apprende sono state udire alcune esplosioni.