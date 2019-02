Schianto tra auto furgone, due feriti. Nell'impatto muore un cane

Incidente stradale tra una Audi Q3 e un camion Nissan a Roma in viale di Tor di Quinto, altezza civico 53. In seguito allo scontro, avvenuto intorno alle 12, entrambi i veicoli hanno preso fuoco, mentre è deceduto un cane che si trovava all’interno dell’Audi. Il conducente del furgone Nissan è stato ricoverato al Gemelli in codice rosso, mentre la conducente della macchina è stata portata in codice giallo al S. Spirito.