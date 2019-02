Manuel, la dedica della fidanzata commuove il web

“Il mio cuore legato al tuo per sempre”. È Martina, la fidanzata di Manuel Mateo Bortuzzo a dare una lezione a tutti. Il suo San Valentino, appena sedicenne, lo ha passato insieme al suo ragazzo ricoverato in ospedale dopo la sparatoria all'Axa. Il giovane nuotatore si prepara ad affrontare il percorso della riabilitazione mentre chi lo ha ferito è in carcere.