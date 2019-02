Morta la 17enne volata giù: aveva denunciato uno stupro

Aveva presentato una denuncia contro una violenza sessuale subita nei mesi scorsi la diciassettenne morta nella notte dopo esser precipitata dalla finestra del sesto piano di una palazzina di via Pomezia, nel quartiere romano di San Giovanni. La ragazza, di origini australiane, aveva denunciato l’abuso e il responsabile sarebbe una persona incontrata per caso, qualche tempo fa.

Sulla vicenda la procura di Roma aveva aperto un fascicolo sul quale erano in corso le indagini. Dopo la morte della giovane, una nuova indagine, a carico di ignoti, è stata aperta per istigazione al suicidio. Secondo una prima ricostruzione l’ipotesi più probabile è che la ragazza si sia suicidata.