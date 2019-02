Vola giù dalla finestra, 17enne in gravi condizioni

È volata giù dal sesto piano di una palazzina in via Pomezia, nella zona di Re di Roma. La ragazza, un'italiana di 17 anni, poco prima della tragedia sarebbe stata in camera da sola mentre l'amica, proprietaria della casa, si trovava in salone. Intervenute sul posto la polizia di stato e la polizia di Roma Capitale. La giovane è in gravi condizioni.