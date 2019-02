Roma come Medellin. Salvini, sveglia!

Serve un miracolo - dicono i medici del San Camillo- per tornare a fare camminare Mateo Manuel Bortuzzo, il giovane campione di nuoto a cui per errore due balordi hanno sparato davanti a un pub nella zona residenziale di Axa nella notte fra sabato e domenica. Serve un miracolo e tutti noi preghiamo che quel miracolo ci sia.

Aggrappati a un tenue filo di speranza che i medici ufficialmente non vogliono dare, ma che anche per loro c'è. Ho visto quel miracolo anni fa, e prego tanto che avvenga anche per Manuel, come stanno facendo in questi giorni i suoi familiari, la fidanzatina, gli amici, tutti i romani colpiti da questa assurda tragedia...

