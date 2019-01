Ennesimo autobus flambé. Il 16 va a fuoco vicino al capolinea

Ennesimo bus in fiamme nella Capitale. Incendio, senza conseguenze per autista e passeggeri, su un autobus dell'Atac della linea 16 stamattina a Roma. Intorno alle 6, per ragioni da accertare, fiamme si sono sviluppate su una vettura della linea 16, immatricolata nel 2006, in arrivo al capolinea di via Costamagna. Nel rogo sono state coinvolte più autovetture, almeno sei. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.