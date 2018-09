Roma, appartamento a fuoco. Due persone salvate con i cani

Salvataggio all'ultimo respiro oggi pomeriggio in zona Aurelia. I vigili del fuoco hanno messo in salvo due persone e i loro cani rimasti intrappolati nell'incendio dell'appartamento. Il rogo è scoppiato intorno alle ore 16.10 circa in via Cardinal Mistrangelo 9, al quarto piano di un fabbricato di sei piani fuori terra. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma con supporto di autoscala. Al momento a scopo precauzionale il fabbricato è stato evacuato. Le due persone salvate prese in consegna dal 118 per i controlli del caso. Intervento in corso, ma al momento sotto controllo.