Ponticello via Baffi, ennesimo rinvio: sottovia chiuso dal 1 ottobre per due settimane

Ponticello di via Baffi chiuso da lunedì 1 ottobre, per due settimane, per lavori di manutenzione straordinaria "assolutamente necessari" che si prolungheranno per una terza settimana con chiusura solo notturna. Sempre aperto il passaggio pedonale anche per i disabili. Stavolta è la volta buona, dopo due date e due rinvii, la partenza dei lavori è stata nuovamente fissata. Per le strade di Villa Bonelli sono stati apposti i cartelli che indicano il blocco della viabilità nel sottovia , si legge: "Sottovia via Baffi, strada chiusa per lavori", e si indicano i "percorsi alternativi per via della Magliana: via Isacco Newton e via Portuense". Si tratta di lavori "assolutamente necessari" torna a sottolineare l'assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente dell'XI Municipio Giacomo Giujusa, che dà per certa la nuova data. Disagi in vista per i residenti di Portuense, Magliana e Villa Bonelli. "Ce li aspettiamo per i primi giorni - dice l'assessore - e ci scusiamo per i disagi ma si tratta di un intervento assolutamente necessario e improcrastinabile" dice Giujusa. Sul giallo dello slittamento della chiusura del ponticello, poi, sul quale aveva polemizzato il consigliere Marco Palma, vice presidente Consiglio Municipio XI, l'assessore aveva già spiegato che "lo slittamento dei lavori" era dovuto al fatto che "la direzione tecnica municipale" aveva chiesto "'integrazione documentale da parte di Rfi" che è arrivato l'altro ieri. Ora il Municipio ha apposto i cartelli e lunedì, per Giujusa, Rfi inizierà i lavori. Ma le polemiche non sono finite. "Speriamo che sia la volta buona. Rimaniamo basiti dalla completa mancanza di comunicazione da parte dell'amministrazione grillina - dice Daniele Catalano, capogruppo Lega, Municipio XI - che riteniamo non sia venuta a conoscenza della mancanza dei timbri soltanto da questa mattina. Pertanto - conclude Catalano - riteniamo che l'atteggiamento della Giunta municipale sia stato profondamente irrispettoso nei confronti dei cittadini".