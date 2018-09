Licenziata dall'Atac la "pasionaria" Quintavalle. In lacrime su Facebook

Dopo 128 giorni di sospensione Micaela Quintavalle è stata licenziata da Atac e, subito dopo aver ricevuto il provvedimento, la sindacalista di CambiaMenti M410 ha postato un video sulla sua pagina Facebook dove punto per punto informava colleghi e amici dell'epilogo della sua vicenda.

“Fa male e non ho idea di cosa accadrà ora ma una cosa è certa: continuerò a lottare e impugnerò da subito questo licenziamento. Non far parte più di questa azienda mi addolora molto perché per quanto paradossale possa sembrare ho amato e amo ancora questa azienda e mi sono mossa solo per la difesa dei suoi lavoratori e per la sicurezza dei cittadini.” afferma commossa ma sempre battagliera la Quintavalle nel video.