Le stelle di Miss Teenager alla sfida finale

Miss Italia 2018 si è appena concluso con l'incoronazione della nuova reginetta Carlotta Maggiorana. Ma le passerelle di bellezza non si fermano. Torna domani 23 settembre, alle 21, lo storico concorso Miss Teenager, che in 50 anni ha scoperto e lanciato alcune delle più note dive di spettacolo, cinema e tv.

Qualche nome delle bellezze passate e lanciate da questa kermesse? Gloria Guida, Ewa Aulin, Mita Medici, Silvia Dionisio, Barbara De Rossi, Isabella Ferrari, Milly Carlucci, Claudia Gerini, Laura Chiatti, Laura Freddi, Bianca Guaccero, Serena Autieri, Simona Ventura. Nomi di tutto rispetto e chiara fama. Appuntamentio con la finale presso l'hotel e centro congressi A. Roma Lifestyle Hotel (Via Giorgio Zoega 59).

Ideato nel 1964 da Nunzio Lusso e interrotto nel 2009 a causa della sua scomparsa, il concorso è stato rilevato nel 2016 da Claudio Giorgi (organizzazione generale), Stefano Stefanelli (direzione artistica) e Riccardo Canini (visual artist), che lo ripropongono oggi con la nuova denominazione Miss Teenager Original e in una veste più moderna e social, vicina alle esigenze delle adolescenti, ma sempre nel rispetto della propria storia e tradizione. Garante di tutto ciò sarà Alessandro Lusso, presidente onorario del concorso e figlio del fondatore.

Lo spettacolo di domenica sarà presentato da Angelo Martini e da Angelica Massera (attrice, youtuber e web star con 1 milione di follower). L’affascinante attrice Barbara De Rossi sarà la madrina dell’evento, mentre il popolare attore Sebastiano Somma presiederà la giuria VIP, messa in piedi dalla casting director Flavia Frazzi. A valutare le ragazze ci saranno dunque Mita Medici (vincitrice di Miss Teenager 1968), l’attrice Maria Celeste Sellitto, la regista Simonetta Tavanti, la ballerina e coreografa Maria Zaffino, Edoardo Tasca (autore tv e consulente moda), Ketty Bellon (manager di vari artisti) e Maurizio Mazza organizzatore di eventi).

Le 25 concorrenti si esibiranno in una sorta di musical ispirato alla serie “Saranno Famosi”, con le coreografie di Marilena Ravaioli e la regia di Stefano Stefanelli e sfileranno in tre diversi quadri moda: in body, con short e t-shirt e in abiti da sera della stilista Raffaella Tirelli. Curerà il trucco Lorena De Leonardis e il suo team, le acconciature i Letizia di Roma.

La commissione tecnica sarà invece così composta: Alberto Righini (model manager), Francesco Oliviero (attore), Maria Grazia Putini (giornalista), Tiziana Fiorveluti (ballerina e coreografa), Stefano Tordi (ballerino e coreografo), Francesco Bellomo (regista e produttore teatrale), Gg Jack (produttore musicale), Alfonso Bettini (produttore musicale), Yury Patricelli (influencer), Federica Crespina (influencer) e Paolo Servadei (titolare WhiteGlo). In palio, oltre alla fascia regina di Miss Teenager Original Italia 2018, altri 10 titoli assegnati dalle aziende partner del concorso. Un vero e proprio show con interventi musicali di Milk and Coffee, Jessica Morlacchi (ex cantante dei Gazosa), Beatrice De Dominicis e Deborah Xhako (finalista “The Voice 2018”).

Sponsor del concorso sono Roberta Nenni - nuovo brand di abbigliamento e accessori - e White Glo, azienda che ha sviluppato una specifica linea di trattamenti sbiancanti che esaltano la bellezza di attori e modelli. Miss Teenager Original vuole essere per le giovani concorrenti un’occasione irripetibile. Una vera e propria scuola per iniziare a costruire la propria personalità artistica, imparare a conoscere il mondo dello spettacolo, suggerire percorsi individuali che includano la conoscenza dell’arte e della cultura, oltre a sviluppare le proprie specifiche abilità. Non solo la bellezza dunque, ma anche e soprattutto il talento.