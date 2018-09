Ponticello di via Baffi chiuso da lunedì per due settimane, caos traffico in vista

Il ponticello di via Baffi chiuso da lunedì per due settimane, per lavori di manutenzione straordinaria. Caos traffico in vista per i residenti di Villa Bonelli, Portuense e Magliana. "Adesso informate bene la cittadinanza" dice Marco Palma, vicepresidente del Consglio Municipio 11. "Oggi ho fatto un accesso agli atti per acquisire copia della determinazione dirigenziale e della Ordinanza di traffico che, al momento, debbono essere ancora redatte. Nel frattempo ho avuto informazioni dettagliate sia sulla chiusura che sarà per 14 giorni (dal 24 settembre pv 24 h) e per la terza settimana la sola chiusura notturna. No, non stiamo parlando del viadotto della Magliana, ma del micro ponticello di Via Pasquale Baffi, ma questo sarà. Lunedì - conclude Palma - invierò una nota alla polizia locale, alla direzione Uot e alla direzione di Rfi, oltre che al presidente Torelli, auspicando in una sua reazione".