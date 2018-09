Mangiano funghi velenosi, famiglia finisce in ospedale

In ospedale per aver aver mangiato funghi velenosi. Un'intera famiglia, tra cui anche una ragazzina di 12 anni, è stata ricoverata nel nosocomio di Frascati per intossicazione: in sei, tutti residenti nel comune di Rocca di Papa, si sono presentati al pronto soccorso dell'ospedale San Sebastiano con forti dolori all'addome riferendo di aver mangiato dei funghi che uno dei componenti della famiglia aveva raccolto nei boschi di Rocca di Papa. Gli adulti sono stati tutti trasferiti nei vari reparti di terapia intensiva degli Ospedali riuniti Anzio, del Colombo di Velletri, del Grassi di Ostia e del San Filippo Neri di Roma. La 12enne è stata trasferita d'urgenza al "Bambino Gesù" a Roma.