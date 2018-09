San Giuseppe dei Falegnami, sequestrata la chiesa crollata a Roma

La procura di Roma ha disposto il sequestro del materiale crollato - buona parte del soffitto - il 30 agosto nella chiesa di San Giuseppe dei Falegnami ed anche della parte di tetto non lesionata. Nell'ambito dell'indagine per disastro colposo, aperta dal pm Mario Dovinola, ieri i consulenti nominati della Procura hanno effettuato un sopralluogo nella chiesa. Per il proseguimento delle indagini si è reso necessario ai fini probatori effettuare un'analisi del materiale crollato per individuare i componenti che costituivano la struttura di sostegno del tetto ed effettuare misurazioni e verifiche sulla superficie di soffitto rimasta intatta.

Per l'apposizione dei sigilli sono stati delegati i carabinieri del Comando di piazza Venezia, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma e verrà nominato custode don Pier Luigi Stolfi, responsabile della sezione arte sacra e beni culturali del Vicariato di Roma. Il vincolo disposto non impedirà che vengano effettuati interventi con carattere di urgenza finalizzati a preservare i luoghi e i beni caduti.