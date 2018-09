Autobus Atac prende fuoco, paura sull'Aurelia Antica

Ieri sera, intorno alle 22, un autobus è andato a fuoco in Via Aurelia Antica, all’altezza del civico 415. Sul posto i vigili del fuoco con una squadra e un'autobotte. Il personale ha domato le fiamme che hanno completamente distrutto l’ennesimo mezzo Atac. Non ci sono persone ferite o intossicate. L'autobus rientrava nel deposito al momento dell’incendio: inutili i tentativi del conducente di spegnere le fiamme con l'estintore.