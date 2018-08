Ennesimo bus in fiamme a Roma, paura a Tor Vergata

Ancora un autobus in fiamme a Roma. E' accaduto intorno alle 12.40 di oggi in via di Carcaricola, in zona Tor Vergata: ad andare in fiamme è stata una vettura che stava effettuando il servizio sulla linea 046, e sono rimaste coinvolte due auto. Sul posto immediatamente due squadre e un autobotte dei vigili del fuoco del comando di Roma. Non ci sono feriti.