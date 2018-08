La testata di Spada diventa uno spot, esplode la polemica

"Ma che voi, aho. Mo' te la do 'na capocciata". Lo sketch radiofonico del X Municipio per promuovere gli eventi culturali del litorale travolge Ostia. Su una delle principali radio della Capitale va in onda lo spot che, in chiave ironica, ripercorre quello che è accaduto lo scorso novembre a Nuova Ostia quando Roberto Spada colpì con una testata l'inviato della trasmissione Nemo, Daniele Piervincenzi. Nella pubblicità l'attore minaccia ironicamente di colpire il suo interlocutore.

Sull'episodio la consigliera municipale di Forza Italia, Maria Cristina Masi, ha presentato un'interrogazione per chiedere chiarimento alla presidente M5S, Giuliana Di Pillo. Intanto l'autore dello spot minimizza: "La mia intenzione era quella di sdrammatizzare, di essere autoironici, di dire che a Ostia non ci sono solo coatti e capocciate" racconta Fabio Avaro che è anche interprete dello sketch. "È stata una battuta su quello che è successo qualche mese fa a Roma - spiega - Quando sono stato contattato dal Comune per chiedermi se volevo prestare la mia voce allo spot, da cittadino di Ostia mi sono detto felice ed orgoglioso. Ma dissi loro che l'avrei fatto a modo mio". Il testo della pubblicità è stato approvato dalla giunta M5S. "Mi hanno detto che era piaciuto molto, anche alla presidente - sottolinea - Hanno elogiato l'ironia del testo".