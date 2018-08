Incidente mortale sull’autostrada A1 Napoli-Milano, in direzione nord al chilometro 577. Nello scontro tra due autovetture hanno perso la vita due fidanzatini che si trovavano sulla stessa macchina mentre il conducente dell’altra autovettura è stato trasportato in ospedale dal personale medico del 118 in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Roma.