Sono in corso nuovi controlli e verifiche all'interno del campo nomadi di Castel Romano. In azione agenti di Polizia e vigili urbani coadiuvati da 6 cani antidroga per verificare l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti all'interno dell'insediamento. Gli agenti possono contare anche sull'aiuto di cani addestrati a fiutare armi e polvere da sparo. L'operazione svolta anche con tre elicotteri è volta all'identificazione delle persone effettivamente residenti nel campo. Negli ultimi mesi nell'area intorno al campo nomadi di Castel Romano si sono susseguiti diversi episodi di criminalità: dalle sassaiole contro le macchine di passaggio nella zona alle rapine sugli autobus. Sul tema è intervenuto anche il sindacato UGL PL. "Diamo atto a Comando generale e amministrazione comunale - dichiara il coordinatore romano Marco Milani - di essere riuscito finalmente a cambiare l'approccio, demandando le attività di controllo ad operazioni anche in sinergia con altre forze. Non più meri piantonamenti di facciata".