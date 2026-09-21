Ue: "Rischio carenze carburanti aerei, possibile Consiglio straordinario ministri"

Ansa 21 settembre 2026 a

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BRUXELLES - "I mercati del carburante per aviazione sono sotto pressione e stiamo tornando a registrare il rischio di carenze. La situazione nello Stretto di Hormuz desta ancora profonda preoccupazione; continuo a sottolineare l'importanza della libertà di navigazione e della sicurezza del transito. Questo sarà, di fatto, uno dei messaggi chiave che porterò all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, alla quale parteciperò a partire da domani". Lo ha detto il commissario Ue per i Trasporti Apostolos Tzitzikostas nella conferenza stampa al termine del Consiglio informale Trasporti a Dublino.

"Per quanto riguarda l'aviazione, permangono alcune restrizioni al traffico aereo in Medio Oriente e nell'area del Golfo. In sintesi, la situazione resta estremamente volatile, con ripercussioni sia sul settore energetico che su quello dei trasporti, incidendo sulla vita quotidiana di tutti i cittadini europei", ha proseguito il commissario. "Se la situazione in Medio Oriente e la crisi energetica dovessero aggravarsi, chiederò una riunione ministeriale straordinaria per discutere delle possibili misure urgenti che potremmo dover adottare", ha annunciato.

