Il rinnovo della sanzioni Ue sul tavolo dei 27, manca ancora l'intesa
Ansa
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BRUXELLES - È ancora stallo sul rinnovo delle sanzioni individuali alla Russia. Il Coreper II - che raccoglie i Rappresentanti Permanenti dei 27 - si è riunito in una prima sessione questa mattina, in una seconda dopo pranzo.
Le discussioni, a quanto si apprende, sono ancora in corso. L'obiettivo della presidenza di turno irlandese resta quello di trovare un accordo nella giornata di oggi. La deadline per il rinnovo delle sanzioni è domani a mezzanotte.