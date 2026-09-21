Casellati: "Semplificazione priorità politica anche per l'Europa, l'Italia c'è"

Ansa 21 settembre 2026 a

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BRUXELLES - "La semplificazione non può essere trattata a livello meramente burocratico. Serve un approccio politico. È la strada indicata anche dalla presidente von der Leyen, nel suo discorso della settimana scorsa sullo stato dell'Unione 2026, individuando nella riduzione della burocrazia e nello snellimento della normativa i pilastri per il rilancio della competitività e il sostegno delle nostre imprese, in particolare le piccole e medie imprese (Pmi)". Lo ha detto la ministra per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta Casellati nel suo intervento all'evento in corso a Bruxelles per il lancio dell'Alleanza per la Riduzione degli Oneri Burocratici, l'iniziativa promossa dall'Austria per creare una rete permanente tra i Paesi europei più impegnati nella semplificazione normativa a livello nazionale ed europeo.

"La nostra Alleanza - ha proseguito - è una risposta concreta e tempestiva al suo appello a evitare una trasposizione ingiustificatamente onerosa delle norme europee negli ordinamenti nazionali. La presidente von der Leyen può fin d'ora contare su di noi e sui nostri governi, tra i più sensibili alla necessità di semplificare e legiferare meglio, sia a livello nazionale che a livello europeo". "Norme incomprensibili e procedure inutili minano l'efficacia delle politiche pubbliche ed erodono la fiducia dei cittadini.

Semplificare è un atto di rispetto verso chi deve applicare e rispettare le regole", ha aggiunto facendo riferimento a quanto fatto sul tema dal governo italiano in carica. "Per un Paese fondatore come l'Italia, tuttavia, non basta riformare a livello nazionale: occorre portare questa esperienza nelle sedi europee, ed essere pronti ad apprendere da quella altrui. È esattamente ciò che questa Alleanza si propone di fare", ha concluso Casellati precisando che "gli Stati Membri devono poter incidere a monte, non solo a valle" sulla normativa Ue "con una revisione sistematica, e non solo emergenziale, dello stock normativo europeo".

