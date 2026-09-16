Presidenza Ue: "Prossimo bilancio è priorità, fiduciosi di accordo entro l'anno"

Ansa 16 settembre 2026 a

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BRUXELLES - "Serve un quadro finanziario pluriennale all'altezza delle aspettative" per il periodo 2028-34 "e questa è una priorità assoluta per noi: dovremo gettare un ponte tra posizioni divergenti e prendere in considerazione le necessità dei cittadini europei. Compromesso e flessibilità saranno necessari da parte di tutti, ma sono fiducioso che potremo raggiungere un accordo" sul bilancio "entro la fine di quest'anno". Lo ha detto Thomas Byrne, ministro di Stato per gli Affari europei dell'Irlanda, Paese che detiene la presidenza di turno dell'Ue. In merito alla difesa, Byrne ha aggiunto: "nessun Paese può affrontare le sfide relative alla sicurezza da solo. Sull'Ucraina la nostra posizione resta chiara: per avere un'Unione europea sicura la guerra di aggressione della Russia deve finire, e saluto con favore gli sforzi profusi degli Stati membri, del Canada e del Regno Unito". Tutti "a parte gli Stati Uniti".

