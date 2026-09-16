Kubilius: "Cooperazione col Canada sarà ai massimi livelli"

Ansa 16 settembre 2026 a

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STRASBURGO- "Per quanto riguarda il Canada, la proposta di renderlo il primo Paese associato all'Ue e di includerlo nel futuro Consiglio per la sicurezza rappresenta un passo davvero storico e fondamentale. Ciò porterà notevoli vantaggi a entrambe le parti, e non solo. Considero questa un'iniziativa geopolitica di portata globale, che dimostra come l'Europa stia diventando il baricentro geopolitico e il baluardo a tutela delle democrazie mondiali; si tratta di un aspetto di grande importanza e dal profondo significato". Lo ha detto il commissario Ue alla Difesa, Andrius Kubilius, in un punto stampa a Strasburgo.

"Consideriamo il Canada un partner davvero molto forte; abbiamo un accordo di libero scambio. L'anno scorso abbiamo inoltre raggiunto un traguardo fondamentale firmando un'intesa per la sua partecipazione agli aspetti legati al programma Safe. Questo apre le porte a una cooperazione molto più solida in ambito di difesa", ha dichiarato poi all'ANSA. Quanto all'accordo di associazione, "non si tratterà di un accordo di associazione 'speciale' nel senso stretto del termine - anche se, ovviamente, il Canada è un partner speciale di per sé. Ritengo però necessario valutare quali strumenti di cooperazione possiamo adottare: alcuni sono già in essere, ma possiamo esaminarne altri aggiuntivi. Il livello di cooperazione sarà ai livelli più alti", ha aggiunto.

