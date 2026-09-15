Von der Leyen: "Mosca ci mette alla prova, nostra determinazione si rafforza"

Ansa 15 settembre 2026 a

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STRASBURGO - "Ancora una volta, l'Europa si è svegliata di fronte a comportamenti sconsiderati e pericolosi da parte della Russia. Non si tratta di incidenti isolati. Fanno parte di un quadro più ampio di aggressioni e provocazioni russe contro l'Europa, volte a mettere alla prova la nostra prontezza e la nostra determinazione. La Russia scoprirà che la nostra determinazione non fa che rafforzarsi". Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. "Stiamo rafforzando la nostra deterrenza e difesa collettive, insieme alla Nato. E stiamo intensificando la pressione sulla Russia", aggiunge.

