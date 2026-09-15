Ue: "Su Ceuta raddoppiare sforzi contro migrazione irregolare, ci difenderemo"

Ansa 15 settembre 2026 a

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BRUXELLES - "Dobbiamo raddoppiare gli sforzi sia sul fronte dei trafficanti sia di chi vuole emigrare: l'Europa si difenderà, e questo lo dobbiamo dire sia per i migranti che per rassicurare i cittadini. Siamo stati in contatto con la Spagna dall'inizio di questa situazione e la Commissione ha concesso oltre 140 milioni di euro alla Spagna per rafforzare la sicurezza dei confini". Lo ha detto il commissario Ue alla Migrazione, Magnus Brunner, intervenendo nel dibattito in plenaria a Strasburgo sulla strumentalizzazione dei migranti a Ceuta. "Frontex aumenterà la sua presenza in loco e dovrà essere più forte e più rapida. Ma voglio dire che non ci fermeremo qui, continueremo a insistere sulla piena attuazione del Patto per la migrazione e l'asilo", ha aggiunto il commissario Ue.

