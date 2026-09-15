Kallas: "Russia si assume rischi maggiori, Ue imponga costi più elevati"

Ansa 15 settembre 2026 a

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BRUXELLES - "Nelle ultime 48 ore abbiamo assistito a una dimostrazione lampante della pericolosità della Russia. Dobbiamo guardare in faccia la realtà. Non si tratta di incidenti. Sono tentativi calcolati da parte della Russia di indebolire la nostra determinazione, mettere alla prova la nostra unità e giocare con i timori di un'escalation. L'Europa non ridurrà il proprio sostegno all'Ucraina nonostante l'escalation russa. Rimaniamo fermi nel sostenere l'Ucraina e nell'aumentare la pressione sulla Russia". Lo ha detto l'Alta rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri Kaja Kallas intervenendo nella sessione plenaria del parlamento europeo a Strasburgo nel dibattito dal titolo 'Attacchi ibridi contro gli Stati membri dell'Ue'.

Kallas ha citato i casi dell'elicottero danese sfiorato da un razzo, il drone abbattuto in Lituania e il treno colpito al confine tra Ucraina e Polonia. "Putin - ha proseguito - non si fermerà a meno che non venga fermato. Poiché la Russia è disposta ad assumersi rischi sempre maggiori, l'Europa deve imporre un costo sempre più elevato". Kallas ha esortato a implementare le diverse misure già adottate dall'Ue nei confronti della Russia e ha aggiunto: "La minaccia di attacchi ibridi russi in tutta Europa non fa che crescere. Putin è un bullo da manuale. Gli attacchi ibridi di Mosca sono progettati per intimidirci, paralizzare le nostre società e farci esitare ad agire. Questo è esattamente ciò che vuole Putin. Non dobbiamo lasciare che la paura determini le nostre scelte. Dobbiamo rispondere al livello di questi attacchi con azioni concrete e una reazione decisa. La sicurezza dell'Europa lo richiede e i cittadini se lo aspettano".

