Nato: "Adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio"

Ansa 30 luglio 2026 a

a

a

BRUXELLES - "In risposta al missile russo di tipo attualmente sconosciuto che è entrato nello spazio aereo polacco, la Nato e la Polonia hanno attivato le loro difese aeree e terrestri. Il Comandante Supremo Alleato in Europa, il generale Alexus Grynkewich, ha parlato con il Capo di Stato Maggiore polacco e ha sottolineato che la Nato continuerà ad adottare tutte le misure necessarie per difendere il suo territorio dell'Alleanza". Lo afferma il portavoce del Comando supremo alleato della Nato in Europa, Martin O'Donnell, ricordando che "la Nato è in stretto contatto con le autorità polacche" sull'incidente, "che è tuttora oggetto di indagine".

Come risposta alla violazione dello spazio aereo, "sono decollati due caccia Nato, F-16 polacchi, un aereo cisterna Airbus A330 dell'Unità Multinazionale Multiruolo di Trasporto e Rifornimento della Nato, un aereo Saab 340 polacco per l'allerta precoce e un elicottero Mi-24 polacco", precisa il portavoce.

