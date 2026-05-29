Ue a Meloni: "Situazione Ebola richiede vigilanza, pronti ad agire"

Ansa 29 maggio 2026 a

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BRUXELLES - La Commissione europea conferma "la ricezione della lettera della presidente Meloni" e sostiene che risponderà "a tempo debito". "Ribadiamo che la tutela della salute pubblica è la priorità assoluta della Commissione. Stiamo seguendo da vicino l'evolversi della situazione, che richiede vigilanza e coordinamento". Lo dichiara Eva Hrncirova, portavoce della Commissione, ricordando che l'Ue dispone di "canali e strumenti per agire rapidamente" e che "sta mobilitando aiuti, risorse logistiche, supporto di esperti e strumenti di sicurezza sanitaria per aiutare i paesi colpiti e ridurre il rischio di ulteriore trasmissione".

"I rappresentanti degli Stati membri in seno al Comitato per la sicurezza sanitaria - sottolinea ancora - si confrontano regolarmente anche sul tema della gestione dei viaggi dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda. La scorsa settimana il Comitato per la sicurezza sanitaria, in accordo con gli Stati membri, ha espresso un parere in cui si afferma che, in questa fase, la misura più importante da adottare è lo screening in uscita dalle regioni colpite".

