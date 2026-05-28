Tajani: "Su Safe chiederemo meno dei 15 miliardi previsti"

Ansa 28 maggio 2026 a

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BRUXELLES - Sul programma per la difesa "è' una decisione che ha preso tutto il governo e tutta la coalizione del centrodestra: avevamo annunciato che avremmo chiesto all'Europa un prestito di circa 15 miliardi di euro per avviare una serie di contratti. Dobbiamo rispettare alcuni impegni presi con la Nato però non è questo il momento per accedere a quel prestito in maniera così consistente quindi chiederemo di meno soltanto per realizzare progetti per i quali ci sono già contratti firmati e non si possono non realizzare". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani ospite di Dritto e Rovescio su Rete4.

