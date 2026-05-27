Virkkunen: "Proposta per i servizi mobili via satellite importante passo avanti"

Ansa 27 maggio 2026 a

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BRUXELLES - "Oggi più che mai, una connettività satellitare ad alta capacità e ampiamente disponibile è essenziale per rafforzare la resilienza delle reti di comunicazione dell'Ue. La nostra proposta consentirà di fornire connettività satellitare e terrestre direttamente ai nostri dispositivi mobili, garantendo che tutte le aree dell'Ue, e in particolare quelle in cui le reti terrestri non sono disponibili, siano dotate di connettività internet vocale e a banda larga. La connettività satellitare è inoltre fondamentale per i nostri servizi governativi e per le comunicazioni critiche in Europa. Oggi compiamo un importante passo avanti." Lo dichiara in una nota la vice presidente della Commissione europea per la Sovranità tecnologica Henna Virkkunen in merito alla proposta per la selezione dei fornitori di servizi mobili via satellite (Mss) che saranno autorizzati a usare la banda di frequenze armonizzata 2 GHz oltre il 2027.

